Главный тренер «Енисея» Арсич: мы ждали второй половины, чтобы начать защищаться

Главный тренер клуба «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал поражение в первом раунде плей-офф Единой лиги в матче с ЦСКА. Игра завершилась со счётом 96:68 в пользу московской команды.

«Поздравляю ЦСКА, они с самого начала играли с большей энергией и агрессивно защищались. Мы ждали второй половины, чтобы начать защищаться. Возможно, за эти девять дней немного потеряли ритм, но всё равно, это очень важный матч, и надо действовать энергичнее, бороться за каждое владение, каждый мяч. Когда уступаешь сопернику 20 подборов, сложно рассчитывать на более интересную игру. Мы не претендуем на звание лучшей команды, но нужно прикладывать старание; люди, которые приходят посмотреть баскетбол, заслуживают лучшего зрелища, а не того, что увидели в нашем исполнении в первой половине», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги.