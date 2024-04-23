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Процесс над Джа Морантом получил неожиданное продолжение

Процесс над Джа Морантом получил неожиданное продолжение
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Стало известно, что адвокаты Джошуа Холлоуэя, с которым у Джа произошёл физический конфликт, — Ребекка Адельман и Лесли Баллин — отказались более представлять интересы своего подзащитного на процессе против разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта. Согласно их заявлению, у них произошёл конфликт интересов с Холлоуэем. Если ходатайство будет удовлетворено, Холлоуэй останется без адвоката. Пока неясно, как повлияет уход Адельман и Баллина на ход дела.

«Существует конфликт между истцом и встречным ответчиком. Официальный адвокат Джошуа Исайя Холлоуэй с уважением просит суд разрешить им отозвать своё представительство в качестве адвоката [Холлоуэя] и издать постановление по этому делу, отражающее это», — говорится в ходатайстве Адельман и Баллин.

Судья штата Теннесси Кэрол Чамни постановил, что Джа Морант действовал в рамках самообороны, когда ударил кулаком подростка в июле 2022 года.

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