Игроки «Нью-Йорка» на последней минуте попали две «трёшки» кряду, проигрывая до этого «-5»

Сегодня, 23 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Игра завершилась со счётом 104:101 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси за минуту до конца основного времени попал трёхочковый бросок, сделав таким образом счёт 100:96 в пользу своей команды. Спустя некоторое время на последней минуте игры при счёте 96:101 трёхочковыми попаданиями отметились Джейлен Брансон и Донте Дивинченцо из «Нью-Йорка», которые помогли «Никс» одержать победу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком встречи сегодня стал разыгрывающий Джейлен Брансон, проведший на площадке 38 минут. За этот период защитник отметился 24 набранными очками, восемью подборами и шестью результативными передачами. Защитник Джош Харт добавил 21 очко, 15 подборов и три передачи.