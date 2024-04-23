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Никола Йокич стал рекордсменом в истории плей-офф НБА по дабл-даблам за четверть

Никола Йокич стал рекордсменом в истории плей-офф НБА по дабл-даблам за четверть
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На данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 77:65 в пользу гостевой команды.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
4-я четверть
85 : 89
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Тайсон, Колдуэлл-Поуп, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Ки, Йокич, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт, Маррей, Хафф, Гордон
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл, Дэвис, Винсент, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Льюис, Джеймс, Динвидди, Хатимура

Центровой и лидер «Денвера» Никола Йокич за первую четверть игры стал автором дабл-дабла — 10 очков и 10 подборов. Примечательно, что Йокич таким образом становится первым игроком в истории плей-офф НБА, которому несколько раз удавалось в разных четвертях оформить дабл-дабл.

В минувшем регулярном сезоне 29-летний баскетболист принял участие в 79 матчах, набирая в среднем 26,4 очка, 12,4 подбора и девять результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 58,3, трёхочковых — 35,9. «Наггетс» по итогам заняли второе место на Западе (57-25).

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