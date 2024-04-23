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Джамал Маррей исполнил победный бросок под сирену во втором матче серии с «Лейкерс»

Джамал Маррей исполнил победный бросок под сирену во втором матче серии с «Лейкерс»
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Сегодня, 23 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 101:99 в пользу домашней команды.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
101 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 22, Маррей - 20, Гордон - 14, Браун - 10, Джексон - 10, Колдуэлл-Поуп - 6, Тайсон - 2, Уотсон - 2, Строутер, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт, Хафф
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 26, Расселл - 23, Ривз - 9, Принс - 6, Хатимура - 3, Вандербилт, Винсент, Кристи, Хэйс, Льюис, Динвидди

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей стал автором победного броска под сирену после того, как лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс смазал трёхочковую попытку. В итоге «Наггетс» увеличили своё лидерство в серии — 2-0.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Маррей, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 20 очков (9 из 24 с игры, 2 из 2 штрафные), пять результативных передач, три подбора и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-2».

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