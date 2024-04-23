«На кой чёрт нам вообще нужен центр повторов?» Леброн в очередной раз раскритиковал судей

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс раскритиковал работу судей во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» (99:101).

В одном из эпизодов Д'Анджело Расселл прошёл под кольцо, откуда получил удар в лицо от Майкла Портера-младшего. Арбитры оставили этот момент без внимания.

«Я не понимаю, что происходит в центре повторов, если честно. На кой ляд нам центр повторов? Для меня это бессмысленно… Что мы делаем?» — приводит слова Джеймса NBACentral.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 32 очка, 11 подборов и две результативные передачи. Самым результативным в составе «Денвера» стал центровой Никола Йокич. Он набрал 27 очков, совершил 20 подборов и отдал 10 передач.

Первая встреча серии завершилась со счётом 114:103. Следующая игра состоится 26 апреля.