«Просто продолжай бросать». Маррей рассказал, как его поддержали во время игры с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей рассказал, как партнёры по команде поддержали его после того, как он смазал множество бросков во втором матче серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:99).

Напомним, именно Маррей в конце матча заработал решающие очки для своей команды, за минуту до конца реализовав два штрафных, а затем сравняв счёт. Маррей же стал и автором победного броска под сирену после того, как лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс смазал трёхочковую попытку. В итоге «Наггетс» увеличили своё лидерство в серии — 2-0.

«Во время игры я не реализовал много бросков. Тогда я подумал, что мне просто нужно заняться чем-то другим, создавать моменты для своих партнёров. Но ребята мне говорили: «Просто продолжай бросать, просто бросай, у тебя это получается лучше всех». Я знал, что если я сделаю пару бросков, то следующий бросок тоже должен получиться… Если бы не мои товарищи по команде, я мог бы и не попасть. Однако в конце я вошёл в ритм и обрёл уверенность в себе», — сказал Маррей после матча.