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Йокич догнал Чемберлена по количеству матчей плей-офф со статистической линейкой 20-20-10

Йокич догнал Чемберлена по количеству матчей плей-офф со статистической линейкой 20-20-10
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Лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич догнал легендарного Уилта Чемберлена по количеству матчей плей-офф НБА со статистической линейкой в 20+ очков, 20+ подборов и 10+ передач. У обоих баскетболистов по четыре таких игры за карьеру.

Напомним, сегодня в Денвере состоялся второй матч первого раунда плей-офф НБА между местным «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева одержали победу со счётом 101:99 и вышли вперёд в серии (2-0). Йокич оформил трипл-дабл из 27 очков, 20 подборов и 10 передач.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 32 очка, 11 подборов и две результативные передачи. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Леброн Джеймс отметился 26 очками, восемью подборами и 12 передачами.

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