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«Надеюсь, мы оценим этого парня по достоинству». Баркли высказался о Йокиче

«Надеюсь, мы оценим этого парня по достоинству». Баркли высказался о Йокиче
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Член Зала cлавы баскетбола Чарльз Баркли высказался по поводу игры лидера «Денвер Наггетс» Николы Йокича после второго матча серии плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:99).

«Надеюсь, мы оценим этого парня по достоинству.

Отдайте должное «Наггетс». Они выложились по полной», — сказал Баркли в эфире на TNT после матча.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 32 очка, 11 подборов и две результативные передачи. Его партнёр по команде тяжёлый форвард Леброн Джеймс отметился 26 очками, восемью подборами и 12 передачами.

Самым результативным в составе «Денвера» стал центровой Никола Йокич. Он набрал 27 очков, совершил 20 подборов и отдал 10 передач.

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