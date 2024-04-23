Источник: Паскуаль остаётся главным кандидатом на пост тренера «Анадолу Эфес»

Действующий главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль остаётся главным кандидатом на пост наставника турецкого «Анадолу Эфес», сообщает журналист Маттео Андреани в социальных сетях.

Ранее журналист Лука Д'Алессандро сообщал о том, что турецкий клуб переключился с кандидатуры Паскуаля на Душана Алимпиевича и Вассилиса Спанулиса.

В списке кандидатов «Анадолу Эфес» также экс главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Также сообщалось, что нынешний тренер «Зенита» имеет устную договорённость о переходе в клуб из Эфеса в следующем сезоне. Ожидалось, что многолетний контракт будет подписан летом.

Хавьер Паскуаль находится на посту главного тренера «Зенита» с 2020 года. В сезоне-2022/2023 он был признан лучшим тренером сезона в Евролиге.