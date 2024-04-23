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Татуировщик Леброна Джеймса проиграл суд 2K Games и Take-Two

Татуировщик Леброна Джеймса проиграл суд 2K Games и Take-Two
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Джимми Хейден, татуировщик звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, проиграл дело в суде компаниям 2K Games и Take-Two.

Хейден подал в суд на компании за то, что те использовали рисунки его татуировок на игровом персонаже Леброна Джеймса в своих играх. По мнению татуировщика, издатель игр нарушил его авторские права.

Стоит отметить, что разбирательство длилось с 2017 года.

Сегодня, 23 апреля, в Денвере состоялся второй матч первого раунда плей-офф НБА между местным «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева одержали победу со счётом 101:99 и вышли вперёд в серии (2-0). Леброн Джеймс отметился 26 очками, восемью подборами и 12 передачами. Следующий матч серии состоится 26 апреля.

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