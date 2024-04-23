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«Филадельфия» намерена подать жалобу на судейство в первых матчах с «Нью-Йорком»

Команда «Филадельфия Сиксерс» намерена подать жалобу на судейство после первых двух матчей серии 1/4 финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Никс». Об этом сообщает журналист Тим Бонтем в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 23 апреля, состоялся второй матч серии плей-офф НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 104:101.

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси за минуту до конца основного времени попал трёхочковый бросок, сделав таким образом счёт 100:96 в пользу своей команды.

Спустя некоторое время на последней минуте игры при счёте 96:101 трёхочковыми попаданиями отметились Джейлен Брансон и Донте Дивинченцо из «Нью-Йорка», которые помогли «Никс» одержать победу.