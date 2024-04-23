Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Баскония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тайриз Макси показал уникальную статистику для «Сиксерс» в матче плей-офф

Тайриз Макси показал уникальную статистику для «Сиксерс» в матче плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси показал уникальную статистику для своей франшизы в матче с «Нью-Йорк Никс» (101:104).

Макси стал первым игроком в истории «Сиксерс», который в игре плей-офф набрал 35+ очков, 5+ подборов, 10+ передач и 5+ трёхочковых.

Напомним, сегодня, 23 апреля, состоялся второй матч серии плей-офф НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 104:101.

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси за минуту до конца основного времени попал трёхочковый бросок, сделав таким образом счёт 100:96 в пользу своей команды.

Спустя некоторое время на последней минуте игры при счёте 96:101 трёхочковыми попаданиями отметились Джейлен Брансон и Донте Дивинченцо из «Нью-Йорка», которые помогли «Никс» одержать победу.

Материалы по теме
Фото
«Куча фолов». Эмбиид со слезами на глазах высказался по поводу концовки матча с «Никс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android