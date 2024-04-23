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«Ему просто нужно было немного разогреться». Йокич высказался о Маррее

«Ему просто нужно было немного разогреться». Йокич высказался о Маррее
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич дал комментарий по поводу своего товарища по команде Джамала Маррея, который принёс им победу во втором матче серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:99), забив баззер-биттер.

«Ему просто нужно было немного разогреться. Он сделал пару простых бросков, а затем забил решающий. Мы доверяем ему, даже если он испытывает трудности.

Последняя атака? Джамал взял мяч, и у нас было 13 секунд, чтобы забить. Они поставили Леброна на Джамала, а Дэвиса на меня, чтобы у них была возможность переключиться при пик-н-ролле. Мы попытались поставить Колдуэлл-Поупа, чтобы заставить их играть на подстраховке и не переключать пик-н-роллы. Нам это не удалось, они всё равно переключались. Джамал сделал сложный бросок, который он, конечно, умеет делать», — приводит слова Йокича Eurohoops.

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