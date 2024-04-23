«Изменения приносят результат». Курбанов высказался о смене главного тренера ЦСКА

Форвард ЦСКА Никита Курбанов дал комментарий по поводу изменений в команде после появления Андреаса Пистиолиса на посту главного тренера.

«На данный момент мы видим, что изменения приносят результат. Мы проделали хорошую работу. В детали углубляться не хочется, что, как и где именно поменялось, но, думаю, сейчас все довольны. Мы будем стараться сохранить тот же настрой, с которым вышли на первый матч плей-офф, и двигаться дальше от игры к игре», — приводит слова Курбанова Legalbet.

Напомним, вчера, 22 апреля, в Москве в «Баскет Холле» состоялась первая игра в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ между хозяевами площадки ЦСКА и гостями из Красноярского края «Енисеем». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 96:68 (30:12, 26:14, 18:19, 22:23).