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Канадский защитник ЦСКА: Москва — это лучшее место, где я когда-либо жил

Канадский защитник ЦСКА: Москва — это лучшее место, где я когда-либо жил
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Канадский атакующий защитник ЦСКА Оливье Хэнлан высказался по поводу жизни в Москве.

«Москва — это потрясающее место для жизни, очень удобный город, в котором есть абсолютно всё. Я бы даже сказал, что стиль жизни здесь немного похож на американский. Я бывал во многих странах и городах. В Италии, например, всё очень рано закрывается, в Германии тоже все рано ложатся спать.

В России же всё не так, ощущение, что ты можешь делать всё, что захочешь и когда захочешь. Поэтому думаю, что Москва — это лучшее место, где я когда-либо жил. За мою баскетбольную карьеру уж точно», — приводит слова Хэнлана Legalbet.

Ранее форвард ЦСКА Никита Курбанов дал комментарий по поводу изменений в команде после появления Андреаса Пистиолиса на посту главного тренера.

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