«Лейкерс» и «Филадельфия» имеют шанс в 7% выйти в следующий раунд

Сегодня, 23 апреля, «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Денвер Наггетс» (99:101) во втором матче серии первого раунда плей-офф. Таким образом, «озёрники» проигрывают действующим чемпионам со счётом 0-2. Лишь в 7% подобных случаев догоняющей команде удалось в итоге выиграть серию.

Ровно с таким же счётом в серии «Филадельфия Сиксерс» уступает «Нью-Йорк Никс». И «Лейкерс», и «Сиксерс» имели лидерство в заключительной четверти, имея шансы избежать подобной ситуации.

В истории НБА прошло 200 серий, где одна команда уступала другой в серии со счётом 0-2. Лишь в 7% этих противостояний проигрывающим коллективам удавалось совершить камбэк и пройти дальше.

Леброн едет в машине под грустную музыку после поражения