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«Лейкерс» и «Филадельфия» имеют шанс в 7% выйти в следующий раунд

«Лейкерс» и «Филадельфия» имеют шанс в 7% выйти в следующий раунд
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Сегодня, 23 апреля, «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Денвер Наггетс» (99:101) во втором матче серии первого раунда плей-офф. Таким образом, «озёрники» проигрывают действующим чемпионам со счётом 0-2. Лишь в 7% подобных случаев догоняющей команде удалось в итоге выиграть серию.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
101 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Портер - 22, Маррей - 20, Гордон - 14, Браун - 10, Холидэй - 10, Колдуэлл-Поуп - 6, Джексон - 2, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Ки, Ннаджи, Пикетт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 26, Расселл - 23, Ривз - 9, Принс - 6, Хатимура - 3, Вандербилт, Винсент, Кристи, Хэйс, Льюис, Динвидди
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Ровно с таким же счётом в серии «Филадельфия Сиксерс» уступает «Нью-Йорк Никс». И «Лейкерс», и «Сиксерс» имели лидерство в заключительной четверти, имея шансы избежать подобной ситуации.

В истории НБА прошло 200 серий, где одна команда уступала другой в серии со счётом 0-2. Лишь в 7% этих противостояний проигрывающим коллективам удавалось совершить камбэк и пройти дальше.

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