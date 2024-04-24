Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА, сезон-2023/2024: кто получил награду самый прогрессирующий игрок, Тайриз Макси, Филадельфия Сиксерс, голосование

Стал известен победитель награды «Самый прогрессирующий игрок» сезона-2023/2024 НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала итоги голосования на получение награды «Самый прогрессирующий игрок» по итогам минувшего регулярного чемпионата, который завершился 14 апреля. Первое место занял разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси с 319 баллами.

Итоги голосования на награду «Самый прогрессирующий игрок»

Итоги голосования на награду «Самый прогрессирующий игрок»

Фото: Пресс-служба НБА

Отметим, что в пятёрку голосования также попали защитник «Чикаго Буллз» Коби Уайт (305 баллов), центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн (92 балла), тяжёлый форвард «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс (79 баллов) и разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон (25 баллов).

В минувшем регулярном сезоне 23-летний Макси принял участие в 70 матчах, набирая в среднем 25,9 очка, 6,2 результативной передачи и 3,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 45, трёхочковых — 37,3. В прошлом сезоне баскетболист набирал в среднем 20,3 очка, 3,5 передачи и 2,9 подбора.

Сейчас читают:
Французы всё никак не угомонятся! На уме только Эмбиид, отказавшийся за них играть
Французы всё никак не угомонятся! На уме только Эмбиид, отказавшийся за них играть
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android