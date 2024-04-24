Стал известен победитель награды «Самый прогрессирующий игрок» сезона-2023/2024 НБА

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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала итоги голосования на получение награды «Самый прогрессирующий игрок» по итогам минувшего регулярного чемпионата, который завершился 14 апреля. Первое место занял разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси с 319 баллами.

Итоги голосования на награду «Самый прогрессирующий игрок» Фото: Пресс-служба НБА

Отметим, что в пятёрку голосования также попали защитник «Чикаго Буллз» Коби Уайт (305 баллов), центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн (92 балла), тяжёлый форвард «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс (79 баллов) и разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон (25 баллов).

В минувшем регулярном сезоне 23-летний Макси принял участие в 70 матчах, набирая в среднем 25,9 очка, 6,2 результативной передачи и 3,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 45, трёхочковых — 37,3. В прошлом сезоне баскетболист набирал в среднем 20,3 очка, 3,5 передачи и 2,9 подбора.