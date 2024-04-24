Дончич опережает 98,6% всех игроков в истории НБА по количеству игр плей-офф с 30+ очками

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дочнич опережает 98,6% всех игроков в истории НБА по количеству игр плей-офф с 30+ очками.

Примечательно, что за всю карьеру Дончич провёл всего 30 матчей плей-офф.

Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 96:93 и установили в серии ничейный счёт 1-1 (109:97, 93:96).

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), на счету которого 32 набранных очка, шесть подборов и девять результативных передач.

Первый матч серии между этими клубами состоялся в Лос-Анджелесе в ночь с 21 на 22 апреля мск и завершился победой «Клипперс» со счётом 109:97.