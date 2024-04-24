Евролига: расписание матчей 1/4 финала 24 апреля

Сегодня, 24 апреля, состоится два матча 1/4 финала Евролиги. «Монако» на своей площадке встретится с турецким «Фенербахче», а «Барселона» примет «Олимпиакос».

Первая встреча игрового дня в Монако стартует в 20:00 по московскому времени.

«Барселона» и «Олимпиакос» начнут в 22:00.

Напомним, вчера, 23 апреля, состоялись первые матчи серий 1/4 финала Евролиги. «Маккаби» одержал выездную победу в матче с греческим «Панатинаикосом» (91:87), а мадридский «Реал» на своей площадке оказался сильнее «Басконии» (90:74).

«Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал» Мадрид.

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