Макси рассказал, за счёт чего он выиграл награду «Самому прогрессирующему игроку»

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси прокомментировал победу в номинации «Самый прогрессирующий игрок» по итогам минувшего регулярного чемпионата.

«Мне приходилось предпринимать разные шаги. В межсезонье я не знал, как сложится ситуация с Джеймсом Харденом, поэтому я должен был каждый день работать над пик-н-роллами, пасами, чтением игры.

Эти мелочи волнуют меня больше всего, потому что я не думаю, что до этого сезона я мог бы сыграть так же, как играю в этом. Я просто хочу стать лучшей версией себя», — сказал Макси в интервью телеканалу TNT.

В минувшем регулярном сезоне 23-летний Макси принял участие в 70 матчах, набирая в среднем 25,9 очка, 6,2 результативной передачи и 3,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 45, трёхочковых — 37,3. В прошлом сезоне баскетболист набирал в среднем 20,3 очка, 3,5 передачи и 2,9 подбора.