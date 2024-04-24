Карвел Андерсон прокомментировал дебют за «Локомотив-Кубань»

Новичок «Локомотива-Кубань» Карвел Андерсон поделился эмоциями после дебюта за краснодарскую команду. Защитник помог новой команде одержать первую победу в плей-офф над «Пармой» (112:85). Регулярный чемпионат Карвел Андерсон провёл в составе «Астаны», после чего перешёл в «Локомотив».

«В плей-офф каждый матч будет особым для меня, партнёров, болельщиков. Но эта, игра, дебют, конечно, стоит особняком. А главное — радует то, что смог помочь команде одержать победу. Это для меня главное. Я сразу сказал, что неважно, сколько буду играть, проводить минут на паркете, я здесь для того, чтобы помогать команде одерживать победы любым способом, каким могу быть полезен.

Эмоции от результативности? Я давно в игре, так что для меня это привычная история, нужно уметь контролировать их, чтобы принимать верные решения. Но для болельщиков, конечно, это приятный бонус к победе.

Я рад, что зрителям понравилось, это мы все видели по их реакции. Отдельно хочу им сказать спасибо за поддержку. Для нас, игроков, очень важно видеть и ощущать эту энергию трибун. Но в сухом остатке для всех самое главное — это результат, и я рад, что мы так здорово стартовали в серии. Но это уже в прошлом, весь фокус и внимание уже на следующем матче.

Промахи первых бросков? Если случается неудачный отрезок матча и мячи не залетают, это моего подхода к игре никак не изменит. Пусть я промахнусь 10 раз подряд, но бросать продолжу. Я каждый день впахиваю, работаю над собой — уверенность приходит с опытом и старанием. Те первые два броска были хорошими — отличная позиция, хорошие передачи от партнёров, но просто не зашли.

Баскетбол простая игра — попал или промазал. И второе меня не может вывести из должного настроя. Партнёры продолжали для меня создавать возможности для бросков, и я был готов к ним, и они залетали. Меня для этого и пригласили в «Локо», — сказал Андерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.