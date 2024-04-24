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«Локомотиву» нужно быть надёжнее в защите». Акун-Пёрселл — после первого матча с «Пармой»

«Локомотиву» нужно быть надёжнее в защите». Акун-Пёрселл — после первого матча с «Пармой»
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Лидер «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл прокомментировал победу своей команды в первом матче первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ с «Пармой» (112:85). Второй матч серии между «Локомотивом» и «Пармой» состоится 25 апреля.

«В нападении мы действовали очень здорово, вся команда постаралась и приложила для этого усилия, а вот в защите нам точно нужно быть надёжнее. Показательным стал провал после большого перерыва. Слишком много ошибок допустили, непозволительно много. До второго матча это точно нужно исправить.

Отталкиваться только от нападения? Все матчи складываются по-разному, и нужно быть готовым к любому развитию событий и уметь адаптироваться к игре соперника. Все знают, что я люблю атаковать, поэтому особо нацелены на меня в своей игре в обороне. Я это понимаю и реагирую, перестраиваясь по ходу матча, ищу для себя возможности, возможности для партнёров.

Да, в матче у нас в нападении получалось практически всё. Но при этом отмечу, что мы играли от защиты и пользовались тем, какие дивиденды она нам приносит. И так в каждом матче, это правило неизменно», — сказал Акун-Пёрселл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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