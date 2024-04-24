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Аренас рассказал, что мешает Эдвардсу стать лицом НБА

Аренас рассказал, что мешает Эдвардсу стать лицом НБА
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Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас рассказал, почему игрок «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс ещё не стал лицом НБА.

«Единственное, что его сдерживает, — это город», — приводит слова Аренаса The Sports Rush.

Напомним, сегодня ночью состоялся второй матч серии плей-офф НБА, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Финикс Санз». Встреча прошла в Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 105:93.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Миннесоты». Следующий матч между командами состоится 27 апреля в Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Миннесота» финишировала на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Финикс» закончил сезон на шестом месте на Западе.

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