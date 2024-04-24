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Президент Единой лиги Кущенко высказался о возможном возвращении «Химок» в Единую лигу

Президент Единой лиги Кущенко высказался о возможном возвращении «Химок» в Единую лигу
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко однозначно ответил на вопрос о потенциальном возвращении подмосковного клуба «Химки» в турнир.

«Это исключено. Слишком большой репутационный ущерб нанёс клуб — как Единой лиге, так и Евролиге, когда из-за проблем с финансированием стремительно покидал эти турниры. Теперь мы вынуждены смотреть на два шага вперёд. Например, у спонсора одного клуба бизнес идёт в гору, у другого — могут возникнуть риски. Нужно это предвидеть», — приводит слова Сергея Кущенко «Российская газета».

Напомним, летом 2021 года руководство клуба не смогло подтвердить представителям Единой лиги своё участие в турнире из-за проблем с финансами. После этого «Химки» стали выступать в Суперлиге.

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