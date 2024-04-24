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Инсайдер рассказал, в какой физической форме находится Яннис Адетокунбо

Инсайдер рассказал, в какой физической форме находится Яннис Адетокунбо
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Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал, в какой физической форме находится популярный игрок «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.

«Мне сказали, что Яннис по крайней мере начал выполнять некоторые броски в прыжке с места. Но пока он по-прежнему не выполняет много резких бросков, не участвует в схватках, не выполняет полноценных беговых упражнений. Мне кажется, что «Бакс» должны быть готовы к тому, чтобы играть без Янниса ещё какое-то время», — приводит слова Чарании портал NBACentral.

Напомним, Яннис получил травму 10 апреля в матче с «Бостоном». Тяжёлый форвард был вынужден досрочно завершить игру, поскольку, как стало известно, у него изначально было диагностировано растяжение икроножной мышцы.

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