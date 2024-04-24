Джордан лучше Леброна, худший тренер НБА и MVP сезона? Опрос игроков лиги

Уже во всю кипят страсти в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, а известное американское СМИ The Athletic провело анонимное голосование, в котором затронуты вопросы, касающиеся самого ценного игрока (MVP) нынешнего сезона, лучшего защитного игрока сезона (DPOY), тренера, за которого никто не хочет играть, и вечный спор, кто величайший игрок в истории НБА — Майкл Джордан или Леброн Джеймс.

НБА потихоньку начинает раздавать заслуженные награды баскетболистам по итогам регулярного чемпионата. Лучшим тренером сезона стал Марк Дэйгнолт, работающий в «Оклахома-Сити Тандер», под его руководством команда победила в Западной конференции и на данный момент ведёт в плей-офф у «Нью-Орлеан Пеликанс» со счётом 1-0. Награды самого прогрессирующего игрока удостоился разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси, у которого в этом сезоне в регулярном чемпионате в среднем 25,9 очка, 3,7 подбора и 6,2 передачи.

Перейдём к MVP. В анонимном голосовании лидером стал центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич с 41,8%. Следом идёт Шей Гилджес-Александер, который провёл фантастический сезон в составе «Оклахомы», разыгрывающий набрал 36,9% голосов. Замыкает тройку претендентов игрок «Даллас Маверикс» Лука Дончич с 9,9%. Один из игроков прокомментировал свой выбор в пользу Джокера: «Его невозможно остановить». «Никола Йокич — самый ценный игрок. Стабильный, по-прежнему побеждающий, по-прежнему влияющий на команду во многих отношениях. И это становится очень заметно, когда он уходит с площадки», — заверил другой неназванный баскетболист.

А вот такое мнение было озвучено в адрес Гилджеса-Александера: «Никто не ожидал, что «Тандер» окажутся такими, какими они были в этом сезоне, а он голова этой змеи. И он стабилен в каждой игре — одни и те же цифры, и это невероятные цифры. К тому же он играет на обоих концах площадки».

Да, в этом сезоне что Йокич, что Шей, что Дончич были очень хороши в регулярном чемпионате. Но всё же коллеги склоняются к тому, что Джокер возьмёт третью статуэтку MVP в карьере.

Очень много споров внутри сообщества по поводу лучшего защищающегося игрока лиги. НБА опубликовала список из трёх претендентов на эту награду: Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»), Бэм Адебайо («Майами Хит»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»). Лишь один из них входит в топ-3 лучших оборонительных баскетболистов по версии The Athletic — это Вембаньяма. Француз лидирует в списке с 15,2%, вторым оказался разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй — 12,9%, а третьим — Лугенц Дорт — 9,8%. При этом Гобер занял шестое место — 6,0%, а Адебайо — восьмое — 4,5%.

Вембаньяма заслужил похвалы от коллег. «Он меняет игру. Нельзя сказать, что игроки «напуганы» им, но он заставляет тебя менять броски. Он заслужил эту награду». Также прозвучало вот такое мнение: «Вембаньяма полностью контролирует всё в «краске». Парни просто даже не пытаются пройти к кольцу. Он лидирует в лиге по блок-шотам, и это его первый год в лиге. Он делает всё на паркете с учётом ограничений игрового времени».

Немного поговорили об игроках, теперь давайте затронем тему тренеров. Под руководством какого специалиста баскетболисты не хотят играть? Два года подряд в анонимном опросе первое место занимает Том Тибодо — тренер «Нью-Йорк Никс». «Я староват для его тренировок», — заявил один из игроков. «Он заставляет всех играть по 48 минут», — высказался другой анонимный баскетболист. С этими высказываниями сложно не согласиться, так как Тибодо известен своим армейским подходом к делу и выжиманию всех соков из главных звёзд команды.

Например, четыре игрока «Никс» вошли в топ-50 по среднему игровому времени: Джулиус Рэндл (15-е место, 35,4 минуты), Джейлен Брансон (16-е место, 35,4 минуты), О Джи Ануноби (35-е место, 34 минуты) и Джош Харт (50-е место, 33,4 минуты). Именно во многом благодаря этому 46,8% проголосовавших не хотят играть под руководством Тибодо. На втором месте в опросе оказался Док Риверс с 9,1%, который по ходу сезона возглавил «Милуоки Бакс». На третьей строчке оказался тренер худшей команды Восточной конференции «Детройт Пистонс» Монти Уильямс — 6,5%.

Напоследок мы оставили самое интересное: кто же является величайшим игроком, так называемым GOAT (Greatest of all Time — величайшим всех времён) в НБА. Само собой, в споре участвуют легенда «Чикаго Буллз», шестикратный чемпион лиги, а также обладатель нескончаемого количества индивидуальных наград Майкл Джордан и лучший бомбардир в истории ассоциации, четырёхкратный чемпион, действующий игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

По данным опроса, Эм Джею нужно начинать нервничать, так как новое поколение баскетболистов всё больше сомневается в том, что Его Воздушество является величайшим в истории. Джордан набрал 45,9% голосов, в то время как Леброн практически вплотную приблизился к нему — 42,1%. Позиции легенды «Чикаго» с каждым годом всё больше ослабевают. Например, в 2019 году соотношение было 73% против 11,9% в пользу Джордана, в 2023-м — 58,3% против 33% также в пользу Майкла. Однако уже в 2024-м соотношение сильно изменилось. Вероятно, в следующих сезонах Леброн вообще окажется первым в анонимном голосовании.

В пользу Леброна говорит его выдающаяся стабильность: он проводит 21-й сезон в лиге и по-прежнему играет ключевую роль в своей команде. При этом Король побил уйму рекордов, которые до него никому не покорялись в НБА. Понятное дело, имя Джордана для многих является синонимом слова баскетбол, но каждому своё, как говорится…

Продолжаем следить за плей-офф НБА — там много интересного!