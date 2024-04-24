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Мело Тримбл стал лучшим «шестым» игроком Единой лиги сезона-2023/2024

Мело Тримбл стал лучшим «шестым» игроком Единой лиги сезона-2023/2024
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Американский защитник ЦСКА Мело Тримбл стал лучшим «шестым» игроком Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024. Награду ему вручили перед второй игрой в рамках плей-офф с «Енисеем».

Фото: Единая лига ВТБ

Мело Тримбл в регулярном чемпионате провёл 36 матчей, в 26 из которых он начал играть со скамейки запасных.

Американцу 29 лет. В среднем за игру Мело набирает 14,6 очка, совершает 4,1 передачи, 3,1 подбора и 1,3 перехвата при средней эффективности 17,6 балла. Тримбл является бронзовым призёром Панамериканских игр 2015 года в составе сборной США. За ЦСКА американец выступает с июля 2023 года. Перед подписанием в московскую команду Мело играл за турецкий «Галатасарай».

Напомним, в первой игре плей-офф Единой лиги между ЦСКА и «Енисеем» победили армейцы со счётом 98:82.

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