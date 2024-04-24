Ратэн-Мэйс высказался о поражении «Енисея» в матче с ЦСКА

Защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс высказался о поражении команды в сегодняшней игре с ЦСКА.

«Это та игра, которая, как нам кажется, ускользнула от нас. Вчера у нас был действительно хороший день, мы хорошо подготовились, и, очевидно, ребята будут немного другими, разочарованными.

Но моя работа в качестве лидера команды заключается в том, чтобы сплотить ребят. Мы возвращаемся домой и играем перед нашими домашними болельщиками и знаем, что выступаем при полном аншлаге. Это будет захватывающая атмосфера, к которой наши болельщики не привыкли. Но они будут задавать тон, и мы действительно поедем по домам, у всех получится просто жить настоящим моментом и не расстраиваться. Как только мы вернёмся на площадку, начнётся новый день. Команда начнёт подготовку и будет готова одержать победу в субботу», — сказал Ксэвьер в эксклюзивной беседе с корреспонденткой «Чемпионата» Ариной Ершовой.