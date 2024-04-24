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Ксэвьер Рэтэн-Мэйс: мы сразу постарались установить свой ритм

Ксэвьер Рэтэн-Мэйс: мы сразу постарались установить свой ритм
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Защитник «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс проанализировал поражение ЦСКА в втором матче плей-офф Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счётом 88:85.

«Мы чувствовали, что это та игра, которую мы должны взять сегодня. И мы сразу постарались установить свой ритм, мы постарались играть в защите, постарались сыграть на подборах, поскольку мы проиграли 30 подборов в предыдущем матче. И в этом матче все более-менее получалось, за исключением некоторых ошибок, которые мы допустили в концов.

Мы чувствуем, что являемся хорошей баскетбольной командой. Мы выигрывали по ходу сезона, доказали, что можем побеждать. И поэтому мы хотим сейчас вернуться домой, выиграть сразу же первый матч и дальше постараться уже следовать плану", — сказал Ксэвьер в беседе с журналистами.

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