Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Олимпиакос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Уралмаша» Вергун: я горжусь тем баскетболом, что показали ребята

Главный тренер «Уралмаша» Вергун: я горжусь тем баскетболом, что показали ребята
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высказался о выступлении команды в игре с «Зенитом».

«Хотел бы отметить парней. После первой игры было много почвы для размышления. Всегда можно идти в две стороны: считать, что сезон закончен, и вторая дорога — та, что выбрали мы. Я горжусь. Я был уверен, что у нас есть характер, ребята проявили бойцовские качества, несмотря на то, что мы недосчитались нескольких игроков и Антон Глазунов по ходу игры получил повреждение. Мы промазали четыре ключевые атаки, в двух имели свободные броски, потеряли Фрэйзера, который попал решающий трёхочковый. Это вещи, которые повлияли на результат. Но я в целом горжусь тем баскетболом, который показали ребята», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
Вергун прокомментировал выход «Уралмаша» в плей-офф Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android