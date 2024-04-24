Главный тренер «Уралмаша» Вергун: я горжусь тем баскетболом, что показали ребята

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высказался о выступлении команды в игре с «Зенитом».

«Хотел бы отметить парней. После первой игры было много почвы для размышления. Всегда можно идти в две стороны: считать, что сезон закончен, и вторая дорога — та, что выбрали мы. Я горжусь. Я был уверен, что у нас есть характер, ребята проявили бойцовские качества, несмотря на то, что мы недосчитались нескольких игроков и Антон Глазунов по ходу игры получил повреждение. Мы промазали четыре ключевые атаки, в двух имели свободные броски, потеряли Фрэйзера, который попал решающий трёхочковый. Это вещи, которые повлияли на результат. Но я в целом горжусь тем баскетболом, который показали ребята», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.