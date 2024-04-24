Главный тренер «Енисея» Арсич: в концовке мы не использовали фолы так, как должны были

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался о поражении команды во второй игре с ЦСКА в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ. Армейцы победили со счётом 88:85 (15:18, 21:23, 23:15, 29:29).

«Хорошая получилась игра. Думаю, болельщикам она понравилась гораздо больше, чем первая. Горжусь тем, как мы выглядели на протяжении 30-35 минут. В концовке мы не использовали фолы так, как должны были, и это стало определяющим моментом. ЦСКА вернулся в игру, набрал много очков в концовке. Эта игра стала своеобразным приглашением для наших болельщиков прийти и поддержать нас 27 апреля. Рассчитываю, что у нас получится как минимум сыграть дважды дома», — приводит слова Йовицы Арсича пресс-служба Единой лиги.