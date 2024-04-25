Президент Единой лиги Кущенко высказался о дебюте «Уралмаша» и «Руны» в турнире

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал дебют в турнире «Уралмаша» и «Руны».

«Судите сами — «Уралмаш» уверенно выиграл турнир нижней восьмёрки и попал в плей-офф, «Руна» довольно долгое время шла в группе лидеров на стартовом отрезке чемпионата. Пусть москвичи и не попали в четвертьфинал, но дебютный сезон могут занести себе в актив, они закрепились в лиге.

Однако чисто спортивные показатели — это пусть и важная, но всё же лишь часть критериев соответствия дебютантов общим требованиям Единой лиги. «Уралмаш» — клуб с большими традициями, играет в современном вместительном зале, собирает солидную аудиторию. Руководство клуба очень оперативно реагирует и на все наши замечания, и вообще на ситуацию. Уральцы хорошо вошли в чемпионат, но, чтобы быть ещё лучше, по ходу турнира поменяли главного тренера, пригласив белорусского специалиста Ростислава Вергуна. Более сложным изначально нам казалось вхождение в элиту «Руны». Команда московская, не «брендовая», это ведь не ЦСКА, «Динамо» или «Спартак». Тем не менее в новом статусе справились отлично», — сказал Кущенко в интервью изданию «Российская газета».