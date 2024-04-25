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Стал известен победитель награды «Лучший шестой игрок» сезона-2023/2024 в НБА

24-летний центровой «Миннесота Тимбервулвз» Наз Рид был признан лучшим шестым игроком Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2023/2024, сообщает пресс-служба лиги.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Наз Рид принял участие в 81 встрече, набирая в них в среднем 13,5 очков, совершая 5,2 подбора и отдавая 1,3 результативной передачи.

Отметим, Рид выступает за в «Миннесоту» с сезона-2019/2020.

«Миннесота» по итогам сезона вышла в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции, где в первом раунде им противостоят баскетболисты «Финикс Санз». В данный момент счёт в серии — 2-0 в пользу «Тимбервулвз».

Напомним, в прошлом сезоне звание лучшего шестого игрока получил защитник «Бостон Селтикс» Малкольм Брогдон.