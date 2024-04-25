Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стал известен победитель награды «Лучший шестой игрок» сезона-2023/2024 в НБА

Стал известен победитель награды «Лучший шестой игрок» сезона-2023/2024 в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

24-летний центровой «Миннесота Тимбервулвз» Наз Рид был признан лучшим шестым игроком Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2023/2024, сообщает пресс-служба лиги.

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Наз Рид принял участие в 81 встрече, набирая в них в среднем 13,5 очков, совершая 5,2 подбора и отдавая 1,3 результативной передачи.

Отметим, Рид выступает за в «Миннесоту» с сезона-2019/2020.

«Миннесота» по итогам сезона вышла в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Западной конференции, где в первом раунде им противостоят баскетболисты «Финикс Санз». В данный момент счёт в серии — 2-0 в пользу «Тимбервулвз».

Напомним, в прошлом сезоне звание лучшего шестого игрока получил защитник «Бостон Селтикс» Малкольм Брогдон.

Материалы по теме
Фото
Стал известен победитель награды «Самый прогрессирующий игрок» сезона-2023/2024 НБА
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
27 апреля 2024, суббота. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Сетка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android