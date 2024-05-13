«Я не боюсь бюджетов, клубов, городов». Интервью с тренером «Автодора» Миленко Богичевичем

В конце апреля из стана саратовского «Автодора» пришла большая новость — главный тренер Миленко Богичевич, занявший свой пост летом 2023 года, переподписал контракт с командой до 2026-го. Дебютный сезон получился для специалиста успешным — он стал первым в истории клуба, кому удалось целиком отработать регулярный чемпионат Единой лиги. «Чемпионат» пообщался с наставником, чтобы подвести итоги года для «Автодора» и узнать, чего ждать от коллектива в ближайшем будущем.

О чём поговорили:

В один момент Миленко понял, что не станет успешным баскетболистом

Миленко Богичевич, сезон-2023/2024 Фото: БК «Автодор»

— С тех пор, как вы возглавили свою первую команду, прошло почти 20 лет. Как вы попали в баскетбол и начали тренерскую карьеру?

— Я завершил игровую карьеру довольно рано. Я выступал за клуб, который был одним из лучших в Югославии в молодёжных категориях, а потом в один момент осознал, что моя карьера игрока будет не очень успешной. И вместе с владельцем мы нашли для меня возможность остаться в команде. Это был лучший вариант. Он сказал, что мне было бы хорошо начать тренерскую карьеру с молодёжных команд. У меня не было никаких сомнений, потому что я был влюблён в баскетбол, он был частью моей жизни. И это было лучшим решением. Свой первый сезон [в качестве тренера] я провёл в возрасте 19 лет — тогда я всё ещё играл во втором-третьем дивизионах, но уже начал работать с детскими командами. С тех пор всё становилось лучше и лучше, и теперь я здесь.

— Перед тем как прийти в «Автодор», получали ли вы предложения от каких-нибудь зарубежных команд? Или, может быть, от других клубов из России?

— Я думал о том, что пора начинать карьеру главного тренера, на протяжении двух последних сезонов. Я получал предложения из Адриатической лиги, одно — из Германии и ещё одно — из Чехии. Это был «Нимбурк». Хороший клуб, я вёл с ним переговоры, однако в итоге мы не смогли завершить сделку. Но теперь я счастлив, потому что мы наконец договорились с «Автодором». Мой самый первый по-настоящему серьёзный и профессиональный сезон был успешным, я очень доволен. Так что это судьба. Некоторые вещи должны случиться, чтобы в конце концов произошло что-то ещё. Очень-очень рад, что «Автодор» был моим первым выбором, лучшим выбором. Я действительно чувствую, что этот клуб для меня как семья.

— Это не первый раз, когда вы работаете в России — вы были ассистентом в «Локомотиве» с 2016 по 2018 год. Как вам город Саратов по сравнению с Краснодаром?

— Знаете, я не умею врать (смеётся). Краснодар — это хороший город. Он больше, там больше возможностей, погода получше. Мне нужно быть честным и сказать, что я предпочитаю Краснодар. Мне говорили, что многие люди из соседних регионов приезжают туда. И даже когда мы играли против «Локо», у меня не было много времени на прогулку, но из автобуса я видел, что город растёт. А Саратов… Я человек, который любит реки. Для меня это очень важно. И моя квартира находится рядом с Волгой, мне это нравится. Когда погода хорошая, я иногда выхожу на пробежки, гуляю. На одной из пресс-конференций меня спросили: «Эй, тренер, как вам в Саратове по сравнению с Монако?» (Смеётся.) И я сказал: «Сравнивать нелегко». Но с тренерской работой — матчами, скаутскими отчётами — у тебя иногда не бывает времени на то, чтобы насладиться «раем», как там.

Топ-клубы Лиги ВТБ могли бы играть на уровне пятых-седьмых мест Евролиги

Миленко Богичевич, сезон-2023/2024 Фото: БК «Автодор»

— Как думаете, Единая лига ВТБ сильно изменилась с тех пор, как вы работали в «Локомотиве»?

— Однозначно, лига немного изменилась. Может быть, частично в плане качества. В прошлом ситуация была чуть другой. Но, работая в Единой лиге ВТБ, я пытаюсь убедить других, что она намного сильнее, чем люди думают. Уровень всё ещё высок. Топ-клубы из Лиги ВТБ могли бы играть в Евролиге, занимать определённые позиции в таблице. Может, не так, как раньше, когда ЦСКА доминировал и всегда боролся за лучший результат. Но я уверен, что они могли бы играть на уровне клубов с пятого, шестого или седьмого мест в нынешнем сезоне или без проблем выступать в Еврокубке, в баскетбольной Лиге чемпионов. Уровень местных и зарубежных игроков очень высок, поэтому лига до сих пор является одной из лучших в Европе.

— Вы долгое время работали в штабе Саши Обрадовича, в том числе в командах Евролиги: «Црвена Звезде», «Монако». Можете сравнить уровень Евролиги и Лиги ВТБ?

— Последние два сезона я провёл во Франции и не могу сказать, что Лига ВТБ слабее. Она чуть-чуть другая, например, в плане атлетизма. Это то, о чём я говорил с парнями в нашем клубе. Те, кто играл в Адриатической лиге, сказали, что Лига ВТБ куда более физическая в плане габаритов, контакта. Французская лига, может быть, чуть быстрее, но Единая лига — жёстче. Это серьёзный, качественный чемпионат, 100%. Евролига — это Евролига, но Лигу ВТБ можно поставить в один ряд с остальными европейскими турнирами.

— Вы стали первым тренером «Автодора», которому удалось полностью отработать регулярный сезон в Лиге ВТБ. Хотя после шести поражений в семи матчах на старте сезона многие сомневались, что вы задержитесь на своём посту. Как думаете, чем вызвано такое доверие со стороны руководства, помимо вашего опыта и профессионализма?

— Я всегда говорю, что запомню это до конца своей жизни. И это не просто разговоры. Я очень благодарен за доверие и за предоставленный шанс — в первую очередь нашему президенту, который скончался. Он оказал огромное влияние на тот факт, что я доработал этот сезон. И я скажу вам почему. Также руководство, наш директор Олег Родионов — они действительно верили в меня в тяжёлые моменты. Я никогда этого не забуду.

Надеюсь, у меня будет ещё более продолжительная карьера, и, когда кто-нибудь будет спрашивать о её начале, я буду рассказывать такую историю. Мы проиграли МБА на старте сезона, и президент позвал меня посмотреть игру молодёжки в зале. Я пришёл, но был очень подавлен, опустил нос, лицо. Он спросил: «Что с тобой случилось?» Я ответил: «Мне грустно. Я совершенно подавлен». И он сказал: «Эй, выше голову. Не хочу видеть тебя таким. Ты хороший тренер, я в тебя верю. У тебя всё получится». И до конца своей карьеры я буду помнить тот день, ту фразу президента. Для меня это был укол позитива. Я почувствовал, что мне доверяют, пока я адаптируюсь к лиге, к роли главного тренера. Это очень многое значило. Когда сезон подошёл к концу, я почувствовал, что несу определённую ответственность и должен продолжать работать в клубе. Потому что мои эмоции и «химия», возникшая между мной и руководством команды, были на высочайшем уровне. И, думаю, мы продолжим в том же духе.

— До назначения вас не смущало, что в команде так часто меняют тренеров? И как вообще прошли переговоры с клубом?

— Я знал, что у клуба существует такая репутация, но чувствовал, что там очень хотели подписать меня. И в жизни людям приходится идти на определённые риски. Кажется, мы завершили сделку за один-два дня. Поговорили, и я был в курсе обстоятельств. Клубу также было известно, что у меня нет большого опыта в роли главного тренера. Так что и я, и они пошли на риск. Я даже не хотел думать о том, что там часто меняют тренеров. Был полностью сосредоточен на команде, на всём, что должен сделать. Так что у меня не было никаких сомнений. Для меня это было хорошей возможностью — из-за уровня лиги и всего остального. Так что всё было хорошо, и я об этом особо не задумывался.

— Чего не хватило команде, чтобы пройти МБА в плей-ин?

— Это встреча, в которой было всего понемногу. Одна игра — это одна игра, там возможно всё. Случиться может что угодно. Может быть, частично не хватило опыта тем, кто прежде не играл на таком уровне. Трушкин показал одно из лучших своих выступлений. Но я не хочу говорить, что мы играли плохо. У нас было несколько шансов по ходу матча. Я также не могу пожаловаться на отдачу. Думаю, все игроки сделали всё, что могли. Но на некоторых, возможно, сказалось давление. Как я отмечал после игры, МБА заслужила победу, но у нас были свои моменты.

У всех бывают спады, но у «Автодора» их было не так много

Миленко Богичевич, сезон-2023/2024 Фото: БК «Самара»

— Если оглядываться на прошедший сезон, какое событие или момент вы считаете самым ярким для своей команды, а какое — худшим?

— Я большой фанат Евролиги, даже сказал бы фанатик. Всегда стараюсь следить за тенденциями, результатами, клубами. И у каждой команды были взлёты и падения. Для нас худшим однозначно был старт сезона: когда некоторые игроки — и я тоже — адаптировались к лиге, когда мы выстраивали команду. Мы были одним из коллективов, в котором многое поменялось по ходу чемпионата: легионеры, отечественные игроки, многим молодым парням была отведена бóльшая роль. Так что начало сезона, несомненно, было для меня худшей его частью, как и, может быть, отрезок после Нового года. Мы строили команду, меняли игроков. И каждому коллективу нужно время на то, чтобы найти «химию» — не только на площадке, но и вне её. Так что эти два периода были чуть более напряжёнными. Лучшим был тот, когда мы одержали семь побед подряд. Также, думаю, до Нового года у нас были хорошие отрезки. Как я и сказал, у всех команд бывают спады. И я думаю, что у нас их было не особо много — только эти два периода. Но в оставшейся части сезона было несколько хороших побед. Даже в проигранных матчах мы выступали достаточно солидно.

— Когда исполнительный директор клуба Олег Родионов комментировал продление контракта с вами, он отметил, что клуб обозначил моменты, которые должны быть скорректированы в следующем сезоне. Расскажете, что это за моменты?

— Это то, что является визитной карточкой клуба — высокоинтенсивный баскетбол в нападении, чуть более свободная игра. Я согласен, что в этом плане нам нужна небольшая корректировка. Это то, что мы постараемся усовершенствовать, хотя даже по ходу сезона у нас был отрезок, когда мы набирали больше 80 очков в среднем за игру. Такой была идея нашего президента — это также была его философия. Я с ней согласен, к тому же в баскетболе существует такая тенденция. Думаю, возьму немного и от Евролиги, немного контроля. Я считаю, что в игре должно быть сочетание жёсткой защиты и быстрого баскетбола. Это то, что мы будем делать в следующем сезоне и что станет для нас шагом вперёд.

— Сейчас состав «Автодора» — это сочетание молодых российских игроков с легионерами, которые чуть постарше, но в стартовой пятёрке чаще выходят вторые. Планируете и в дальнейшем придерживаться такого пути развития?

— Однозначно. Наш клуб хочет давать шанс молодым игрокам, и я являюсь поклонником этой идеи. Я тот тренер, который прошёл через систему клуба, бывшего лучшим в молодёжных категориях. Я выиграл все эти трофеи с юношескими командами и потому испытываю большие эмоции по отношению к молодым баскетболистам. Думаю, мы проделали хорошую работу в этом году. Прежде всего хочу отметить Диму Халдеева. Он провёл очень хороший сезон, серьёзный. И дело не столько в количестве игрового времени, сколько в его роли. Вы не можете судить молодых игроков исключительно по количеству сыгранных минут. В плане опыта, в плане игры он сделал большой шаг вперёд.

Мы определённо должны продолжать в том же духе. И я уже говорил об этом с клубом. Через день или два после окончания сезона мы обсуждали, как нам стоит использовать время на данном этапе, чтобы реализовать что-то и развивать игроков. Клуб очень серьёзно к этому подошёл. Было всего несколько дней отдыха, после чего молодые баскетболисты начали работать с Раудом. Если не ошибаюсь, в один момент мы были самой молодой командой в лиге. Но у нас, опять же, должно быть сочетание опытных и молодых игроков.

Какое влияние оказал опытный Виталий Фридзон на саратовский клуб

Виталий Фридзон (с мячом), сезон-2023/2024 Фото: БК «Самара»

— У Рэйшона Хэммондса, Брандона Гаррета, Доминика Мавры и, возможно, других легионеров контракты были рассчитаны до конца сезона. Можете рассказать, кого из них вам хотелось бы сохранить в команде?

— Если говорить об их поведении и рабочей этике, я бы оставил всех. Я дам вам вот такой ответ. А другие обстоятельства — политика клуба, вещи, которые пока держат в секрете — мы оставим при себе. Но мне понравилось, как все игроки себя вели, как общались с молодёжью, какие советы давали. В этом плане я всеми доволен.

— Можете поделиться информацией, что произошло с Кайлом Виньялесом? По слухам, команда рассталась с игроком из-за его сложного характера.

— Знаете, таков мир баскетбола. Некоторые тренеры не подходят игрокам, а игроки — тренерам. Ничего личного. Я думаю, что мои взгляды, может быть, не подошли ему. Мы всегда нормально общались, но в любой работе — даже в вашей, журналистской — у людей случается недопонимание с начальством. Это нормально. И когда мы пришли к этому недопониманию, и клуб, и сам игрок приняли решение, что будет лучше разойтись. В баскетболе это нормально — это повседневные дела.

Мне нравятся игроки с подобным характером, но у всех качественных баскетболистов есть большое эго. Я пришёл из Евролиги, из команды «Финала четырёх» и знаю, как это бывает. У всех есть эго — у кого-то больше, у кого-то меньше. Это также является частью работы тренера — тебе нужно уметь справляться с этим. Конечно, Виньялес обладает определённым характером, но это просто слухи.

— Какое мнение сложилось о Виталии Фридзоне? Это очень опытный игрок, как думаете, что он дал команде?

— Сколько бы лиг и игроков ни прошло через меня, он однозначно один из лучших. И я очень рад, что он был у меня в команде. Виталий мне очень помог. Я помню, как он впервые зашёл в зал. Американцы не особо следят за Евролигой и иногда не знают некоторых игроков. Но когда он вошёл, все сказали: «Фридз, мы тебя знаем, можешь не представляться».

Он многое мне дал — в первую очередь как человек со своими советами. У нас было много разговоров один на один — о том, что нам стоит улучшить, что хорошо, что плохо. Он как компьютер. Думает на шаг вперёд, отлично играет в своём возрасте. Фридзон провёл много лет в сборной, был одним из главных игроков, имеет опыт выступлений в Евролиге. Так что он во многом мне помог. В раздевалке у него, конечно, был определённый авторитет. В целом мы отлично провели время.

Визитная карточка и цели «Автодора» на следующий сезон Единой лиги ВТБ

Игроки «Автодора», сезон-2023/2024 Фото: БК «Автодор»

— Уже думали о трансферной кампании? Может, есть мысли о том, какого плана игрок вам нужен для улучшения состава?

— У каждого тренера есть собственная философия. Я буду придерживаться той, которую мы имеем, и выбирать игроков примерно того же плана. Это то, что мы постараемся развить. Посмотрим, как будет обстоять ситуация на рынке. Но наша визитная карточка — это жёсткая защита, атлетизм. Это вещи, которые принесли нам хороший результат в этом сезоне. Конечно, будут проведены некоторые корректировки, изменения — это нормально. Но сначала взглянем, кто появится на рынке.

— Что для вас идеальная команда? И насколько нынешний «Автодор» соответствует этому представлению?

— Это очень хороший вопрос. В один момент мы выглядели идеальной командой — с атлетизмом, с габаритами. У нас был Хэммондс — «большой» с дальним броском, Малик с его игрой в изоляциях, Доминик с пониманием баскетбола и умением пасовать. Даже Фридзон — он подарил нам частичку опыта. Так что мы были довольно близко. Может, недоставало стабильного броска с дистанции. Это то, что нам нужно иметь. Так что этот аспект мы точно можем улучшить.

— Какие цели ставите перед собой и «Автодором» на следующий сезон?

— Цель ­— с каждой тренировкой мы должны становиться лучше и лучше. Думаю, всё ещё можно развить некоторых молодых игроков, сделать шаг вперёд в этом плане. Но на каждой тренировке, в каждом матче мы должны представать в своём лучшем виде. Даже во встречах, которые проигрывали, мы выглядели конкурентоспособными. И если мы проигрываем, то это должно быть непросто для оппонента. Это моя цель — навязывать борьбу любой команде, показывать боевой дух всё больше и больше. Я не боюсь бюджетов, клубов, городов. У нас есть то, что есть, и мы будем биться на каждой тренировке. Может, у нас небольшая группа, небольшой город, но мы будем бороться. Наша цель — быть проблемой для всех. Посмотрим, чем всё закончится.