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Клэй Томпсон отписался от официального аккаунта «Голден Стэйт Уорриорз» в социальных сетях

Клэй Томпсон отписался от официального аккаунта «Голден Стэйт Уорриорз» в социальных сетях
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон, вероятно, может покинуть команду этим летом.

На такой вывод наводит то, что Томпсон отписался в своих социальных сетях от клуба, а также удалил все посты, которые связаны с «Голден Стэйт Уорриорз».

Фото: Официальный аккаунт Клэя Томпсона

Этим летом Клэй получит статус неограниченно свободного агента, а в его подписании заинтересованы такие клубы, как «Орландо Мэджик», «Оклахома-Сити Тандер», а также «Филадельфия Сиксерс».

Напомним, в минувшем регулярном сезоне четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 77 матчах. В среднем за игру Клэй набирал 17,9 очка, делал 3,3 подбора и 2,3 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,2, трёхочковых — 38,7.

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