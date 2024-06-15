Оливье Хэнлан покинет ЦСКА по истечении контракта

Атакующий защитник ЦСКА Оливье Хэнлан покинет команду по истечении срока контракта, сообщает пресс-служба клуба. Канадец присоединился к армейцам в начале марта.

«Оливье пришёл в нашу команду в непростой период, когда нам было необходимо срочное усиление, проявил себя истинным профессионалом и в кратчайшие сроки сумел освоиться в ЦСКА и стать важнейшим игроком ротации. Он здорово помог на нашем пути к чемпионству, заслуженно добавив себе в коллекцию золото Лиги ВТБ. Уверен, что Хэнлана ждёт ещё много успехов на следующих этапах карьеры, хочу искренне поблагодарить его за выступления в нашей команде и пожелать удачи в будущем», — приводит слова президента ПБК ЦСКА Андрея Ватутина пресс-служба.

Оливье Хэнлан сыграл 21 матч, в среднем проводя по 18,1 минуты на площадке. Он набирал 9,0 очка при 43,5% реализации трёхочковых. Хэнлан начинал сезон в составе «Варезе» и был лучшим в итальянской лиге по результативности — 18,7 очка.