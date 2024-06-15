Баскетбольный клуб «Руна» планирует вернуться в число участников Единой лиги ВТБ после проведения работы над ошибками, а в следующем сезоне в структуре клуба останутся только женские команды, а также мужская команда 3х3, мужские команды 5х5 пропустят сезон.

«Несмотря на ряд успешных маркетинговых и медийных кейсов, зрительский интерес, ярких игроков в составе и достойные спортивные результаты, клуб не прошёл испытательный срок. Это не позволяет ему принять участие в новом розыгрыше турнира. После проведения работы над ошибками «Руна» планирует вернуться в состав участников Единой лиги ВТБ.

В предстоящем сезоне в структуре клуба останутся только женские команды: основная и ДЮБЛ, а также мужская команда 3х3. Мужские команды «Руны» 5х5 пропустят сезон-2024/2025», — говорится в сообщении пресс-службы «Руны».

По итогам первой части регулярного чемпионата Единой лиги «Руна» заняла девятое место. Во второй части регулярки команда выступала в группе «Б» и не сумела пробиться в плей-офф.