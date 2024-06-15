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Джоэл Эмбиид не верит в начало новой династии «Селтикс»

Джоэл Эмбиид не верит в начало новой династии «Селтикс»
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид считает, что нынешний «Бостон Селтикс» не сможет регулярно выигрывать титулы на протяжении нескольких следующих лет.

«Ждёт ли нас династия «Селтикс»? Я так не думаю. Следует учесть, что в этом году весь Восток был травмирован, включая меня», – сказал Эмбиид в эфире шоу NBA Countdown на канале ESPN во время четвёртого матча финальной серии в Далласе.

Напомним, сегодня, 15 июня, состоялся четвёртый матч финальной серии НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». «Маверикс» одержали первую победу в серии со счётом 122:84. Она вошла в тройку самых крупных в финалах НБА (+38) очков.

Пятая встреча между командами состоится 18 июня. Матч пройдёт в Бостоне, где «Селтикс» в случае победы станут чемпионами НБА этого сезона.

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