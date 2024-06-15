«Спёрс» хочет выменять первый пик драфта, чтобы получить Закари Рисашера

«Сан-Антонио Спёрс» хочет получить на предстоящем драфте НБА французского лёгкого форварда Закари Рисашера.

Для этого «Спёрс» ведут переговоры с «Атлантой» об обмене первого пика на драфте-2024, об этом сообщает репортёр The Ringer Кевин О’Коннор.

«Атланта Хоукс», в свою очередь, заинтересована в 20-летнем центровом Доноване Клингане (216 см), который выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2024 года, отказавшись от продолжения выступления в студенческой лиге.

Ранее сообщалось, что «Сан-Антонио Спёрс» готовы обменять любого игрока из своего состава, за исключением Виктора Вембаньямы и Девина Васселла.

В регулярном чемпионате сезона-2023/2024 «Сан-Антонио Спёрс» занял 14-е место на Западе и пятый сезон подряд не вышел в плей-офф.