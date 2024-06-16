«Это очень смешно». Дрэймонд Грин — о том, что Томпсон отписался от «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал тот факт, что его партнёр по команде Клэй Томпсон отписался от аккаунта команды в социальных сетях.

«Я вообще не знал, что это случилось. Я думаю, это очень смешно. Я посмеялся, чтобы вы знали. Это реально комично. Вы все хотите видеть, чтобы людям было больно, чтобы они показывали свои чувства. Но нет, такого никогда не будет. Это очень смешно», — заявил Грин на на собственном подкасте.

Этим летом Клэй получит статус неограниченно свободного агента, а в его подписании заинтересованы такие клубы, как «Орландо Мэджик», «Оклахома-Сити Тандер», а также «Филадельфия Сиксерс».

Напомним, в минувшем регулярном сезоне четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 77 матчах. В среднем за игру Клэй набирал 17,9 очка, делал 3,3 подбора и 2,3 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 43,2, трёхочковых — 38,7.

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