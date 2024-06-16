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Микаэль Хопкинс покинул «Енисей» и продолжит карьеру в Японии

Микаэль Хопкинс покинул «Енисей» и продолжит карьеру в Японии
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Баскетболист «Енисея» Микаэль Хопкинс покинул команд по истечении контракта, сообщает пресс-служба клуба. Американец продолжит карьеру в японском клубе «Фукусима Файрбондс».

«Клуб благодарит Микаэля за вклад в успехи прошлого сезона и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Енисея».

В минувшем сезоне Хопкинс набирал в среднем 10,7 очка и 7,1 подбора. Он помог красноярскому клубу выйти в четвертьфинал Единой лиги.

30-летний баскетболист ранее выступал в турецком, болгарском, словенском и итальянском чемпионатах. На студенческом уровне Микаэль провёл четыре года в «Джорджтауне», после чего не был задрафтован в 2015 году ни одной из команд в НБА.

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