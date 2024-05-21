Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Сборная Франции, Олимпийские игры — 2024: почему не играет Джоэл Эмбиид, Томас Эртель, натурализация Майка Джеймса

Эмбиид подвёл Францию дважды. Решил играть за США и косвенно помешал натурализации звезды
Виталий Весёлый
Джоэл Эмбиид подвёл Францию дважды
Аудио-версия:
Комментарии
Французы категорически не хотят брать игроков или экс-игроков из Единой лиги.

Приближается лето, а с ним — начало Олимпиады 2024 года. Крупнейшие спортивные соревнования четырёхлетия будут проходить в Париже, и потому многие взгляды в настоящий момент прикованы именно к Франции. Одним из самых жарких среди многогранной палитры различных видов спорта, которые будут представлены на Играх, обещает стать баскетбольный турнир. Сборную США, которая привезёт в столицу Франции множество звёзд, уже называют новой «Дрим-тим». Но лёгкой прогулки у американцев не будет. Постарается пошуметь национальная команда Германии, которая приедет на ОИ в статусе действующих чемпионов мира. А молодой, но уже звёздный центровой французов Виктор Вембаньяма не так давно обмолвился, что для «трёхцветных» любой результат, кроме победы, можно будет считать провалом.

Кто сыграет у американцев?
Сборная США поглумится над соперниками на Олимпиаде? Состав изобилует суперзвёздами НБА
Сборная США поглумится над соперниками на Олимпиаде? Состав изобилует суперзвёздами НБА

Нетрудно догадаться, что заявка французской команды к домашней для себя Олимпиаде являлась предметом нескрываемого интереса не только игроков, но и болельщиков. И так получилось, что не успели улечься страсти вокруг Джоэла Эмбиида, решившего играть за США, как почву для новых старых полемик подбросили журналисты L’Equipe. В середине мая издание сообщило, что разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель в расположение команды вызван не будет и на Играх не сыграет. Чуть позже подлинность инсайда подтвердила сама французская команда, опубликовавшая расширенную заявку на Игры, места в которой Эртелю так и не нашлось.

Эпопея с Эртелем тянется с момента его перехода в клуб из Санкт-Петербурга. В 2022 году баскетбольная федерация Франции фактически заставила всех игроков подписать документ, в котором те обязывались не выступать в командах России и Беларуси. Томас подпись оставил и дорогу для себя в сборную закрыл. Однако есть одно но. По версии L’Equipe, кандидатуру разыгрывавшего в Париже всё-таки до последнего рассматривали. Слова в поддержку своего игрока то и дело произносили его товарищи по сборной, высказывались о важности Эртеля различные эксперты. Но федерация оказалась неумолимой.

Ситуация Эртеля:
Заявление Эртеля об игре в России наделало много шума. Кто же прав в скандальной ситуации?
Заявление Эртеля об игре в России наделало много шума. Кто же прав в скандальной ситуации?

Как уточнили в L’Equipe, ключевыми при решении не вызывать Томаса стали его слова, произнесённые зимой этого года во время выступления на шоу Тони Паркера на канале SKWEEK. Тогда игрок «Зенита» заявил, что в руководстве федерации знали о его намерении выступать в России, но сделали вид, что не курсе. Всё для того, чтобы привезти разыгрывающего на чемпионат Европы 2022 года. И на Евробаскете Томас действительно помог. Видно, в этот раз французы рассчитывают справиться без него.

И если решение по Эртелю было вполне ожидаемым, то недавняя новость о Майке Джеймсе подкралась незамеченной. Если верить порталу Basket News, американский разыгрывающий «Монако» был заинтересован в выступлении за французов на Олимпийских играх. Федерация «трёхцветных», в свою очередь, продемонстрировала ответный интерес и в прошлом году начала изучать возможность натурализации именитого американца. Однако местные чиновники не спешили. Они были уверены, что звёздный центровой «Сиксерс» Эмбиид всё-таки выберет Францию и на ОИ будет представлять именно её.

Итоговое решение Эмбиида всем известно. Но время было потеряно. Процесс с Джеймсом уже застопорился и в дальнейшем запущен так и не был. Оглядываясь назад, можно отметить, что Эмбиид подвёл Францию дважды. Сначала дал обещание (согласно RMC Sport, обещание было дано президенту страны Эммануэлю Макрону), а потом его нарушил. Теперь же — косвенно, невольно помешав экс-армейцу получить французский паспорт.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Таким образом, Франция лишилась одного разыгрывающего, а потом не смогла получить и другого. И Эртель, и Джеймс — классные игроки и в особом представлении не нуждаются. На глазах французов Майк установил рекорд Евролиги по набранным очкам, был признан самым ценным игроком этого турнира и стал ещё ближе к французским фанатам. Но хороший сезон на самом деле провели оба. Оба хотели выступить летом на Играх, однако оба летом будут отдыхать. И если в случае с американцем можно всё списать на невезение и непостоянство Эмбиида, то с Эртелем так сделать не получится.

Является ли решение по Томасу политическим? Если верить L’Equipe, то нет, ведь вызов игрока в расположение национальной команды всё-таки рассматривали. А раз так, обидчивость и высокомерие французских спортивных чиновников может дорого им обойтись. И избитыми се ля ви уже не отделаешься.

Истерия с Эмбиидом:
Французы всё никак не угомонятся! На уме только Эмбиид, отказавшийся за них играть
Французы всё никак не угомонятся! На уме только Эмбиид, отказавшийся за них играть
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android