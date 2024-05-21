Эмбиид подвёл Францию дважды. Решил играть за США и косвенно помешал натурализации звезды

Приближается лето, а с ним — начало Олимпиады 2024 года. Крупнейшие спортивные соревнования четырёхлетия будут проходить в Париже, и потому многие взгляды в настоящий момент прикованы именно к Франции. Одним из самых жарких среди многогранной палитры различных видов спорта, которые будут представлены на Играх, обещает стать баскетбольный турнир. Сборную США, которая привезёт в столицу Франции множество звёзд, уже называют новой «Дрим-тим». Но лёгкой прогулки у американцев не будет. Постарается пошуметь национальная команда Германии, которая приедет на ОИ в статусе действующих чемпионов мира. А молодой, но уже звёздный центровой французов Виктор Вембаньяма не так давно обмолвился, что для «трёхцветных» любой результат, кроме победы, можно будет считать провалом.

Нетрудно догадаться, что заявка французской команды к домашней для себя Олимпиаде являлась предметом нескрываемого интереса не только игроков, но и болельщиков. И так получилось, что не успели улечься страсти вокруг Джоэла Эмбиида, решившего играть за США, как почву для новых старых полемик подбросили журналисты L’Equipe. В середине мая издание сообщило, что разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель в расположение команды вызван не будет и на Играх не сыграет. Чуть позже подлинность инсайда подтвердила сама французская команда, опубликовавшая расширенную заявку на Игры, места в которой Эртелю так и не нашлось.

Эпопея с Эртелем тянется с момента его перехода в клуб из Санкт-Петербурга. В 2022 году баскетбольная федерация Франции фактически заставила всех игроков подписать документ, в котором те обязывались не выступать в командах России и Беларуси. Томас подпись оставил и дорогу для себя в сборную закрыл. Однако есть одно но. По версии L’Equipe, кандидатуру разыгрывавшего в Париже всё-таки до последнего рассматривали. Слова в поддержку своего игрока то и дело произносили его товарищи по сборной, высказывались о важности Эртеля различные эксперты. Но федерация оказалась неумолимой.

Как уточнили в L’Equipe, ключевыми при решении не вызывать Томаса стали его слова, произнесённые зимой этого года во время выступления на шоу Тони Паркера на канале SKWEEK. Тогда игрок «Зенита» заявил, что в руководстве федерации знали о его намерении выступать в России, но сделали вид, что не курсе. Всё для того, чтобы привезти разыгрывающего на чемпионат Европы 2022 года. И на Евробаскете Томас действительно помог. Видно, в этот раз французы рассчитывают справиться без него.

И если решение по Эртелю было вполне ожидаемым, то недавняя новость о Майке Джеймсе подкралась незамеченной. Если верить порталу Basket News, американский разыгрывающий «Монако» был заинтересован в выступлении за французов на Олимпийских играх. Федерация «трёхцветных», в свою очередь, продемонстрировала ответный интерес и в прошлом году начала изучать возможность натурализации именитого американца. Однако местные чиновники не спешили. Они были уверены, что звёздный центровой «Сиксерс» Эмбиид всё-таки выберет Францию и на ОИ будет представлять именно её.

Итоговое решение Эмбиида всем известно. Но время было потеряно. Процесс с Джеймсом уже застопорился и в дальнейшем запущен так и не был. Оглядываясь назад, можно отметить, что Эмбиид подвёл Францию дважды. Сначала дал обещание (согласно RMC Sport, обещание было дано президенту страны Эммануэлю Макрону), а потом его нарушил. Теперь же — косвенно, невольно помешав экс-армейцу получить французский паспорт.

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Таким образом, Франция лишилась одного разыгрывающего, а потом не смогла получить и другого. И Эртель, и Джеймс — классные игроки и в особом представлении не нуждаются. На глазах французов Майк установил рекорд Евролиги по набранным очкам, был признан самым ценным игроком этого турнира и стал ещё ближе к французским фанатам. Но хороший сезон на самом деле провели оба. Оба хотели выступить летом на Играх, однако оба летом будут отдыхать. И если в случае с американцем можно всё списать на невезение и непостоянство Эмбиида, то с Эртелем так сделать не получится.

Является ли решение по Томасу политическим? Если верить L’Equipe, то нет, ведь вызов игрока в расположение национальной команды всё-таки рассматривали. А раз так, обидчивость и высокомерие французских спортивных чиновников может дорого им обойтись. И избитыми се ля ви уже не отделаешься.