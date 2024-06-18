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Пистиолис прокомментировал новый контракт ЦСКА с Мело Тримблом

Пистиолис прокомментировал новый контракт ЦСКА с Мело Тримблом
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о подписании нового контракта с американским защитником Мело Тримблом. Стороны пролонгировали соглашение ещё на два года.

«Очень рад сохранить Мело в нашем составе. Он был важной частью действий команды и ключевым фактором нашего успеха. Жду продолжения нашего сотрудничества в ближайшие годы», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Тримбл принял участие в 49 матчах, в которых в среднем набирал 14,6 очка, совершал три подбора и отдавал 3,9 передачи. Армейцы стали чемпионом Единой лиги, в финальной серии обыграв казанский УНИКС (4-1).

Ранее о новом контракте с армейцами высказался сам Мело.

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