ФИБА — «Бостону»: чемпионы мира не вы

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отреагировала на пост «Бостон Селтикс» на их странице в социальной сети X (ранее Twitter), где клуб выложил фото команды, подписав его «Чемпионы мира 2024 года».

«Бостон Селтикс» Фото: «Бостон Селтикс»

В ответ аккаунт ФИБА опубликовал сообщение с загадочным смайлом и фотографией сборной Германии, празднующей победу на чемпионате мира по баскетболу, который прошёл в прошлом году в Филиппинах, Японии и Индонезии.

Напомним, в финальной серии НБА завершившегося сезона «Бостон» встречался с «Даллас Маверикс». Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В результате серию выиграли игроки «Бостона» (4-1). Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88.