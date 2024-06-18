Лидер НБА по очкам не выигрывает титул в том же сезоне с 2000 года

Сегодня, в ночь с 17 на 18 июня мск, в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 106:88 и стали чемпионами сезона-2023/2024 (4-1 в серии).

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум. На его счету 31 очко, восемь подборов и 11 результативных передач. Самым результативным в составе «Далласа» стал разыгрывающий Лука Дончич, сделавший трипл-дабл. Он набрал 28 очков, совершил 12 подборов и отдал 12 передач.

Дончич стал и самым результативным игроком всего сезона. Но его настигло проклятие, тянущееся ещё с 2000 года. С тех пор самый результативный игрок сезона НБА не может выиграть в этом же году чемпионский титул.

Последний, кому это удалось сделать, был Шакил О'Нил.