Тони Джекири высказался о работе Эмила Райковича в ЦСКА

Центровой ЦСКА Тони Джекири поделился мнением о работе с Эмилом Райковичем. Македонский специалист начал сезон в качестве главного тренера армейцев, но был отправлен в отставку после регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Его сменил Андреас Пистиолис, который по итогу привёл ЦСКА к чемпионству.

«Хорошо с ним работалось. Вы видели по началу сезона, по результатам, что он хороший тренер. Нам всем было хорошо при нём.

Он отлично коммуницировал с каждым из игроков, как на паркете, так и за его пределами. Он всегда был открыт к разговору, ему было важно, чтобы у всех был правильный настрой. Нам было грустно, когда узнали, что он уходит.

Мы ведь вообще не догадывались, что это произойдёт. Вообще узнал об этой новости только спустя несколько часов после того, как это произошло.

Это было решение руководства, нас об этом заранее не информировали. Мы все желаем ему успеха. Он до сих пор общается с некоторыми игроками. Он отличный специалист. Мы точно в будущем увидим его в топ-клубе», — сказал Джекири в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.