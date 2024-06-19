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Единая лига ВТБ представила топ-10 блок-шотов сезона

Единая лига ВТБ представила топ-10 блок-шотов сезона
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Единая лига ВТБ опубликовала новое видео на своём YouTube-канале, в котором представила подборку из десяти лучших блок-шотов минувшего сезона.

В список попали:

Владислав Зайцев (УНИКС)
Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»)
Георгий Жбанов («Зенит»)
Джувэн Морган («Руна»)
Тони Джекири (ЦСКА)
Владислав Трушкин (МБА)
Винс Хантер («Зенит»)
Дэвин Дэвис («Астана»)
Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»)
Никита Курбанов (ЦСКА)

Видео доступно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Напомним, победителем Единой лиги-2023/24 стал ЦСКА. Второе место у УНИКСа. Санкт-петербургский «Зенит» финишировал третьим, «Локомотив-Кубань» — четвёртым.

Ранее главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался об игре своей команды в финале Единой лиги с УНИКСом (4-1).

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