Единая лига ВТБ представила топ-10 блок-шотов сезона

Единая лига ВТБ опубликовала новое видео на своём YouTube-канале, в котором представила подборку из десяти лучших блок-шотов минувшего сезона.
В список попали:
Владислав Зайцев (УНИКС)
Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»)
Георгий Жбанов («Зенит»)
Джувэн Морган («Руна»)
Тони Джекири (ЦСКА)
Владислав Трушкин (МБА)
Винс Хантер («Зенит»)
Дэвин Дэвис («Астана»)
Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»)
Никита Курбанов (ЦСКА)
Видео доступно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.
Напомним, победителем Единой лиги-2023/24 стал ЦСКА. Второе место у УНИКСа. Санкт-петербургский «Зенит» финишировал третьим, «Локомотив-Кубань» — четвёртым.
Ранее главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался об игре своей команды в финале Единой лиги с УНИКСом (4-1).