Единая лига ВТБ представила топ-10 блок-шотов сезона

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Единая лига ВТБ опубликовала новое видео на своём YouTube-канале, в котором представила подборку из десяти лучших блок-шотов минувшего сезона.

В список попали:

Владислав Зайцев (УНИКС)

Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»)

Георгий Жбанов («Зенит»)

Джувэн Морган («Руна»)

Тони Джекири (ЦСКА)

Владислав Трушкин (МБА)

Винс Хантер («Зенит»)

Дэвин Дэвис («Астана»)

Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань»)

Никита Курбанов (ЦСКА)

Видео доступно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Напомним, победителем Единой лиги-2023/24 стал ЦСКА. Второе место у УНИКСа. Санкт-петербургский «Зенит» финишировал третьим, «Локомотив-Кубань» — четвёртым.

Ранее главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался об игре своей команды в финале Единой лиги с УНИКСом (4-1).