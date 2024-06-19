Руслан Абдулбасиров подписал контракт с ЦСКА

ЦСКА объявил о переходе тяжёлого форварда Руслана Абдулбасирова. Как информирует пресс-служба армейцев, стороны заключили контракт, рассчитанный на один год.

Минувший сезон форвард проводил в составе пермской «Пармы». В 39 матчах в рамках Единой лиги ВТБ Абдулбасиров в среднем набирал 6,2 очка, совершал 5,7 подбора и отдавал 0,6 передачи. В настоящий момент игроку 30 лет.

Напомним, ЦСКА стал победителем минувшего сезона Единой лиги, одолев казанский УНИКС (4-1 в серии). Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории.

Ранее центровой красно-синих Тони Джекири ответил на вопрос, как баскетболисты московского клуба отреагировали на смену тренера за неделю до старта плей-офф.

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