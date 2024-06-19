Руслан Абдулбасиров высказался о переходе в ЦСКА

Тяжёлый форвард Руслан Абдулбасиров прокомментировал переход в ЦСКА. Ранее стало известно, что стороны заключили соглашение сроком на один год. Напомним, завершившийся сезон Руслан проводил в составе «Пармы». В 39 матчах за пермский клуб Абдулбасиров в среднем набирал 6,2 очка, совершал 5,7 подбора и отдавал 0,6 передачи.

«Стать частью ЦСКА, прославленного клуба, действующего чемпиона лиги ВТБ, для меня большое достижение. Рад что мне выпал такой шанс играть в лучшей команде нашей страны, и я приложу все усилия, чтобы соответствовать высокому уровню и помочь ЦСКА защитить титул. Также хочу поблагодарить «Парму» – главного тренера Евгения Пашутина, всех товарищей по команде, штаб и руководство, за возможность проявить себя и сделать такой важный шаг в профессиональной карьере», — приводит слова Абдулбасирова пресс-служба ЦСКА.

Материалы по теме Руслан Абдулбасиров подписал контракт с ЦСКА

Главные новости дня: